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В Днепропетровской области вымогатели до смерти забили мужчину

10 июля, 03:03

Двое злоумышленников проникли в дом и начали избивать хозяина

Фото: информатор
Фото: информатор.

В Днепропетровской области полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в том, что они до смерти забили человека и украли у него бензопилу.

Как рассказали в пресс-службе областного управления Нацполиции, преступление было совершено в Покрове, в ночь на 7 июля, когда в дом к 41-летнему мужчине проникли злоумышленники, потребовали деньги и избили его деревянной палкой.

Не получив то, за чем пришли, вымогатели забрали бензопилу и мобильный телефон, а потом скрылись. Пострадавший от полученных травм скончался на месте. Позже его тело обнаружили соседи. Сейчас подозреваемых задержали, у них изъяли украденные вещи.

"По согласованию с местной прокуратурой одном преступнику объявлено о подозрении по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 10 лет. Мужчине избрана мера пресечения — содержание под стражей. Решаются вопрос об объявлении подозрения другому участнику преступления", — сообщили в полиции.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Напомним, не так давно в Кривом Роге полицейские задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения убил собственную мать.

Также напомним, что в Запорожье стражи порядка предупредили совершение заказного убийства – местный житель из ревности хотел убить соперника, к которому ушла его бывшая сожительница.

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Тег убийство, Днепропетровская область, вымогатели

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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