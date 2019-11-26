Под Киевом мужчина из-за ревности до смерти забил человека

Молодой человек увидел возле своей супруги неизвестного ему человека и решил его избить

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Белой Церкви молодой человек на фоне ревности до смерти избил незнакомца. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Инцидент произошел на одной из улиц города. Мужчина увидел возле своей жены, когда она вышла из развлекательного заведения, неизвестного. Он ударами повалил незнакомца на землю и продолжил бить ногами по голове. От полученных травм пострадавший, 47-летний местный житель, скончался на месте до приезда медиков. После совершенного нападающий убежал", – говорится в сообщении.

Правоохранители разыскали и задержали 30-летнего злоумышленника.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее сообщалось, что житель Переяслава заподозрил свою жену в измене, после чего похитил предполагаемого ухажера и пытал его.

Также столичные правоохранители задержали организатора похищения мужчины. Пострадавшего в прошлом году удерживали 12 дней в неволе и требовали у его родственников полмиллиона долларов.

Подробности похищения мужчины смотрите в сюжете:

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