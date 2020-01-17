Под Киевом мужчина нападает на людей: жителю Бучи железным крюком проломил голову

В пригороде Киева неадекватный мужчина нападает на людей. На днях он проломил железным крюком мужчине голову в центре Бучи. Об этом сообщают пользователи паблика "Громада Ворзеля" в Facebook.

Жители пригорода пишут, что он готов покалечить, убить за любую сумму денег и он психически нездоров. Его часто видели в Гостомеле, Буче, Ирпене, Ворзеле.

"Сейчас на принудительном лечении в Кичеево. Как будет дальше, неизвестно", – уточняется в паблике, где также опубликовано фото мужчины.

Реклама

Фото: Громада Ворзеля В тренде Стоит ли паниковать: Киев накрыло облако опасного газа

Ранее сообщалось, что в Киеве голый мужчина на детской площадке напал на двухлетнего мальчика.

Также в столице мужчина в рясе, собиравший деньги "на храм", напал на женщину. Так, в районе станции метро "Черниговская" мужчина, одетый в рясу, заходил в различные заведения и требовал деньги "на храм". Одна из прохожих пыталась уточнить у мужчины, куда пойдут собранные деньги, на что в ответ он на нее напал и ударил по лицу. Также в сети опубликовано видео инцидента.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама