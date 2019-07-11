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В Киеве голый мужчина на детской площадке напал на двухлетнего мальчика: подробности ЧП

11 июля, 13:45

Мужчина находился под действием неидентифицированного вещества

Фото: прокуратура Киева
Фото: прокуратура Киева.

В столичной прокуратуре сообщили подробности нападения 38-летнего мужчины на своего пожилого соседа и маленького мальчика

"Инцидент произошел вечером 9 июля во дворе дома по ул. Тулузы в Святошинском районе столицы. Мужчина, находясь под действием неидентифицированного вещества тяжелой степени, выбежал из подъезда полностью раздетым и начал неадекватно себя вести. Увидев 76-летнего соседа, злоумышленник подбежал к нему, ударил кулаком в лицо и отобрал тележку. Затем повредил ней автомобиль, припаркованный рядом. В дальнейшем, находясь полностью обнаженным, на детской площадке ударил по голове двухлетнего мальчика, который там стоял", – говорится в сообщении.

Мужчину остановили неравнодушные граждане, они задержали его и передали копам.

"По результатам расследования мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 296 (хулиганство, связанное с сопротивлением гражданам, которые прекращали хулиганские действия) и ч. 2 ст.186 УК Украины (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего), санкции которых предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет", – уточнили в прокуратуре.

В суд внесено ходатайство об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве и области участились нападения на медиков из бригад скорой помощи. "Сегодня" узнали, как защищаются врачи.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги.


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Тег Киев, нападение, наркоман

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