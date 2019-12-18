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В Киеве мужчина в рясе, собиравший деньги "на храм", напал на женщину (видео)

18 декабря, 11:14

Инцидент произошел в районе метро "Черниговская"

Видео: Киев Оперативный

В Киеве в районе станции метро "Черниговская" мужчина, одетый в рясу, заходил в различные заведения и требовал деньги "на храм". Одна из прохожих пыталась уточнить у мужчины, куда пойдут собранные деньги, на что в ответ он на нее напал и ударил по лицу. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

"Наглый мужчина в форме священнослужителя ходит по разным заведениям и требует деньги "на храм".
После того, как я поинтересовалась, зачем он так делает, – послал меня на три буквы. Начала его снимать, и он разбили камеру, ударил в лицо и начал оскорблять", - приводятся в паблике слова пострадавшей.

Также в сети опубликовано видео инцидента.

Ранее в Белой Церкви мужчина с ножом напал на людей возле АЗС и ранил троих из них. Инициатор конфликта получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а все трое товарищей – ножевые ранения различной степени тяжести.

А в Чернигове напали на коммунальщика – мужчину несколько раз ударили ножом.

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Киев священник хулиганство

Источник: Сегодня

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