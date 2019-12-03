В Киеве мужчина с ножом гонялся за женщиной: в полиции сообщили подробности ЧП

По словам мужчины, он просто шел за женщиной с ножом, но не нападал и не бежал за ней

Фото: Анюта Атаманюк

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Киевляне обсуждают в социальных сетях инцидент в районе станции метро "Политехнический институт", где, как ранее сообщила местная жительница, мужчина с разбитым лицом и с ножом в руках гонялся за ней. Женщина также сообщает, что мужчину уже на днях забирала полиция, но почему-то отпустила.

В столичной полиции сайту "Сегодня" прокомментировали происшествие.

"Да, такой случай вчера был зафиксирован. За день до встречи с заявительницей данный мужчина уже был задержан патрульными полицейскими. Он ходил в одних трусах по улице. Патрульные его задержали и отвезли в медицинское учреждение, но он оттуда ушел, и уже одетый. Вчера была следующая ситуация. Мужчина бездомный. Он шел со своими двумя друзьями в районе КПИ, как раз по той улице, где шла заявитель. Как утверждает мужчина, он просто шел за женщиной с ножом, но не нападал и не бежал за ней", – рассказали в полиции Соломенского района.

Фото: Анюта Атаманюк

В полиции говорят, что мужчина странного вида просто шел и общался со своими друзьями. В этот момент женщина оглянулась и испугалась. А после этого сделала фото и описала эту историю в социальных сетях.

"На место выезжала следственно-оперативная группа. Женщина написала заявление. В ЕРДР пока информация не внесена, на это дается 24 часа. Но, как нас заверили коллеги, состава преступления в действиях мужчины нет. Он ни на кого не нападал, никому не угрожал. Нож, который он держал в руках, по его словам, нашел в тот же вечер на улице – это кухонный нож. Уже на усмотрение следователя нож может быть направлен на экспертизу. Скорее всего, данный инцидент будут решать участковые полицейские. С мужчиной проведут профилактическую беседу. По предварительной информации – мужчина психически больной. Если у него будет такой документ, ему объяснят, что ходить в таком виде и так поступать нельзя. Возможно, ему будет предоставлена правовая помощь или с трудоустройством, если он работоспособен", – добавляют в полиции.

Фото: Анюта Атаманюк

Напомним, в октябре в Киеве задержали мужчину, который подозревается в нападении на лиц мужского пола и одном убийстве. Злоумышленник ранее уже успел получить в социальных сетях прозвище "Троещинский маньяк", так как он нападал на людей на Воскресенке и Троещине. Задержанным оказался ранее судимый за два убийства местный житель Дмитрий Кулешов, 1975 года рождения. Он проживал вместе с родителями, в июне его выписали из психоневрологического диспансера, где он проходил курс лечения. Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства правоохранители изъяли личные вещи: кепки, очки и несколько ножей, которые направили на проведение экспертизы.

Новости "Сегодня" писали, что 12 лет назад Кулешова после убийства двух человек признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. На видео с допроса, которое обнародовала полиция сразу после задержания, Кулешов отвечает, почему нападал именно на мужчин, а в суде от своих показаний открестился.

Также сообщалось, что в Виннице ранее был задержан "колющий маньяк".

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