Под Киевом мужчина обстрелял соседа и жестоко избил металлической дубинкой

Конфликт произошел из-за того, что двое мужчин не разминулись в дверях

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Ирпене под Киевом, где на днях задержали иностранца, до смерти избившего мужчину в ночном клубе, произошло новое ЧП. В частности, как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции, накануне вечером на пороге дома по улице Севериновской нашли жестоко избитого мужчину.

Пострадавшим оказался 46-летний местный житель. Его с многочисленными травмами головы и переломом челюсти доставили в больницу.

"Полицейские сразу опросили очевидцев происшествия, обследовали прилегающую территорию, провели ряд необходимых мероприятий и установили личность, которая основательно подозревается в нанесении телесных повреждений потерпевшему. Злоумышленником оказался 42-летний мужчина житель Ирпеня", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Копы установили, что конфликт между жителями многоквартирного дома возник у входа в подъезд – мужчины не разминулись в дверях. Злоумышленник набросился на мужчину, избил его металлической палкой и выстрелил из пистолета. Оружие нападающий потом спрятал.

В итоге у квартиры, где проживает злоумышленник, в электрощитовой, полиция с помощью служебной собаки обнаружила пистолет "Форд12Р". Как выяснилось, пистолет принадлежит умершему человеку.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Новости "Сегодня" сообщали, что в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший.

Ранее мы сообщали, что в Приморский отдел полиции, который расположен в центре Одессы, ворвался вооруженный ножом иностранец. Он начал кричать по-английски, что "всех порежет", и требовать, чтобы его немедленно застрелили.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram