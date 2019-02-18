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Под Киевом мужчина ограбил пассажира, который хотел ему помочь

Сегодня, 15:56

Злоумышленник лег на дорогу и притворился, что ему плохо, чтобы заманить жертву

Фото: Добрев
Фото: Добрев.
Под Киевом мужчина ограбил пассажира, который хотел ему помочь //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/462/4c5/5c54624c521e0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/462/4c5/5c54624c521e0.jpg Происшествия Злоумышленник лег на дорогу и притворился, что ему плохо, чтобы заманить жертву

В селе Хотяновка Вышгородского района 34-летний уроженец Хмельницкой области, приехавший на заработки, совершил дерзкое ограбление. По данным ГУ НП в Киевской области, мужчина в состоянии алкогольного опьянения спрятал в одежде кухонный нож, лег посреди дороги и притворился, что ему плохо.

"На такси в село возвращался местный житель. Он увидел, что на дороге кто-то лежит и вышел из машины, чтобы помочь. Когда он наклонился, злоумышленник напал на него с ножом – нанес резанные раны височной части головы и лица. После этого отобрал у пострадавшего мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении. Водитель такси в это время вызвал полицию", – сообщают правоохранители.

На место происшествия сразу прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции, полиция охраны и следственно-оперативная группа Вышгородского отдела полиции. Подозреваемого задержали на одной из улиц села. У него обнаружили и изъяли вещественные доказательства: кухонный нож и похищенный мобильный телефон.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. По данному факту начали уголовное производство по ч.1 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения. Меру пресечения ему выберет суд.

Напомним, полицейские Киевской области задержали дерзкого злоумышленника, который в городе Бровары чуть не убил случайную прохожую. Правоохранители рассказывают, что по спецлинии "102" поступило сообщение от неравнодушных людей о том, что на обочине дороги лежит раненая женщина. Медики доставили ее в больницу с травмой головы и во время операции обнаружили резиновую пулю.

Ранее в полиции Киева сообщили подробности ЧП, которое произошло 12 февраля, недалеко от станции метро "Васильковская". Водитель автомобиля Nissan был заблокирован на улице Васильковской черным BMW на иностранных номерах. По словам пострадавшего, из машины выскочили трое в масках и, угрожая оружием, со стрельбой отобрали у него сумку с деньгами, где было 40 тысяч долларов и 130 тысяч гривен.

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Тег нападение, грабеж, киевская область, происшествия

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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