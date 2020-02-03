Под Киевом мужчина с содержанием алкоголя в крови выше нормы в 12 раз устроил ДТП

В селе Чайки под Киевом в воскресенье, 2 февраля, на 39-ом км автодороги Киев – Чоп Jeep Patriot выехал на встречную полосу движения и врезался в Volkswagen Tiguan. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.
"К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. У 51-летнего водителя Jeep Patriot полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения. Водитель прошел проверку на состояние опьянения. Результат – 2,43 промилле, что в 12 раз превышает допустимую норму", – говорится в сообщении.
В отношении водителя патрульные составили ряд административных материалов, протокол по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП и протокол ст. 130 (Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.
Для справки:
Если в организме находится более 3,5 промилле алкоголя, то он действует как наркоз, используемый при операциях. При уровне более 4 промилле алкоголя нарушается работа сердца и дыхание. Фактически, человек впадает в кому или уже мертв.
Ранее Бориспольские патрульные остановили водителя, у которого содержание алкоголя в крови составляло 4,96 промилле, а это превышает допустимую норму в 25 раз.
Напомним, в Мироновке 17-летний парень за рулем легковушки врезался в забор частного сектора. В результате ДТП погиб 19-летний молодой человек.
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