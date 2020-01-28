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Под Киевом мужчина выгнал из дома двух пятилетних мальчиков

28 января, 20:57

Испуганных малышей заметили прохожие и вызвали полицию

Фото: kraslavasvestis.lv

Фото: kraslavasvestis.lv

В Белой Церкви мужчина выгнал из квартиры на улицу двух пятилетних сыновей-близнецов своей сожительницы. Это произошло во время конфликта с женщиной, сообщает полиция Киевской области.

Испуганных малышей, которые были без присмотра взрослых, заметили неравнодушные люди на одной из улиц Белой Церкви и вызвали полицию. Полицейские нашли родственников детей, и впоследствии передали их бабушки. Также о происшествии сообщили соцслужбам.

Кроме этого, в отношении матери составили административный протокол за невыполнение родительских обязанностей по ст.184 КУоАП. Ее сожителю полицейские вынесли предписание, согласно которому он немедленно покидает квартиру семьи без права в будущем как-либо контактировать с женщиной и ее детьми.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что в Брюсселе тысячи людей протестовали против насилия над женщинами. Накануне десятки тысяч людей вышли на марши против насилия над женщинами в Париже и Риме. Акции проходят перед Международным днем борьбы против насилия над женщинами (International Day for the Elimination of Violence against Women), который отмечается 25 ноября.

Также мы сообщали о том, что в Киеве суд впервые вынес приговор жителю столицы за избиения и унижения жены. Мужчину приговорили к трем месяцам лишения свободы – этот приговор стал первым в столице за домашнее насилие.

Стоит напомнить также, что мы разбирались, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.

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дети Белая Церковь домашнее насилие

Источник: Сегодня

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