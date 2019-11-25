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В Брюсселе тысячи людей протестовали против насилия над женщинами

25 ноября, 00:55

Накануне аналогичные акции прошли в Италии и Франции

Около 10 тысяч человек вышли в бельгийской столице на марш в знак протеста против насилия над женщинами в семьях.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Протестующие почтили память женщин, которые погибли от рук партнеров. Они собрались у Дворца справедливости, где разместили женская обувь красного цвета как символ жертв убийств.

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Митингующие держали плакаты с надписями "Хватит!" и "Больше ни одной жизни!". Они также включили сигнализацию и кричали в знак протеста против замалчивания проблемы насилия против женщин. Также были названы имена 22 женщин, убитых мужчинами в Бельгии в этом году.

"Бельгия – это очень сложная страна со многими уровнями власти: федеральным, региональным и коммунальным, и все эти уровни власти мало что делают для борьбы с насилием над женщинами", – заявила одна из организаторов акции Селин Кудрон.

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Владимир Путин у шапки Мономаха / Фото: cont.ws

Согласно данным бельгийской организации по борьбе с насилием над женщинами Mirabal, в 2017 году в стране было зафиксировано 98 случаев убийств женщин, по сравнению с численностью населения это намного более высокий уровень, чем в других европейских странах.

Накануне десятки тысяч людей вышли на марши против насилия над женщинами в Париже и Риме. Акции проходят перед Международным днем борьбы с насилием против женщин, который отмечается 25 ноября.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как украинские женщины борются с домашним насилием. Международная организация "Белая лента" (White Ribbon) была основана в 1991 году в Канаде, а ее представительства существуют в более чем 60 странах, включая Украину.

Также мы разбирались, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.

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