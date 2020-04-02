Под Киевом на Одесской трассе Fiat на большой скорости въехал в Hyundai (фото, видео)

По предварительным данным, пострадали два человека

На Одесской трассе на повороте в сторону Виты-Почтовой в Киево-Святошинском районе в четверг, 2 апреля, произошло серьезное ДТП.

Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", на дороге Fiat на большой скорости въехал в заднюю часть Hyundai.

По предварительной информации, пострадал водитель Fiat и пассажирка "корейца". На месте медики скорой помощь оказали помощь пострадавшим.

В сети опубликовали фото с места аварии:

Также в Сети обнародовали и видео:

В прошлом году на трассе Киев – Одесса возле Виты-Почтовой водитель Audi насмерть сбил трех пешеходов, которые переходили дорогу в непредусмотренном месте. Удар был настолько сильным, что тела разбросало по проезжей части. Водителем оказался 20-летний житель Василькова.

Также новости "Сегодня" писали, что в конце марта в Киевской области на 54 км автодороги Киев – Одесса в жутком ДТП погибли два человека, еще четыре человека пострадали. По данным спасателей, на трассе столкнулись фура Mercedes и два автобуса ПАЗ.

Тем временем, в столице на ДТП будут выезжать волонтеры на байках:

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