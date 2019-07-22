Смертельное ДТП с пешеходами под Киевом: появились новые подробности и фото
Двадцатилетнему водителю грозит до десяти лет лишения свободы
Водителю Audi, который насмерть сбил трех пешеходов, двух женщин и мужчину на трассе Киев – Одесса возле поселка Вита-Почтовая, грозит до десяти лет тюрьмы. Об этом сообщили в полиции Киевской области.
Напомним, что легковушка Audi сбила насмерть трех пешеходов. которые переходили дорогу в непредусмотренном месте. Удар был настолько сильным, что тела разбросало по проезжей части.
По одной из предварительных версий, водитель авто хотел обогнать другую машину и прибавил скорость, не заметив при этом людей. Все погибшие — местные жители, они якобы шли через трассу в магазин на АЗС.
Водителем оказался 20-летний житель Василькова.
Отметим, что за полгода в столице произошло 19 221 ДТП, в авариях пострадали 1023 человека.
Напомним, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1331 человек.
Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.
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