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Смертельное ДТП с пешеходами под Киевом: появились новые подробности и фото

22 июля, 13:42

Двадцатилетнему водителю грозит до десяти лет лишения свободы

Водителю Audi, который насмерть сбил трех пешеходов, двух женщин и мужчину на трассе Киев – Одесса возле поселка Вита-Почтовая, грозит до десяти лет тюрьмы. Об этом сообщили в полиции Киевской области.

Напомним, что легковушка Audi сбила насмерть трех пешеходов. которые переходили дорогу в непредусмотренном месте. Удар был настолько сильным, что тела разбросало по проезжей части.

По одной из предварительных версий, водитель авто хотел обогнать другую машину и прибавил скорость, не заметив при этом людей. Все погибшие — местные жители, они якобы шли через трассу в магазин на АЗС.

Водителем оказался 20-летний житель Василькова.

Отметим, что за полгода в столице произошло 19 221 ДТП, в авариях пострадали 1023 человека.

Напомним, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1331 человек. 

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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Тег авария, ДТП, киевская область

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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