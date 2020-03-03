Жуткое ДТП на Большой Окружной в Киеве: легковушка протаранила маршрутку

По предварительной информации, пострадал по меньшей мере один человек

В Киеве в первой половине дня во вторник, 3 марта, на Большой Окружной произошло серьезное ДТП, участниками которого стали по меньшей мере три транспортных средства. В результате аварии есть пострадавшие.

Как сообщается в паблике DTP KIEV INFO, автомобиль Volkswagen недалеко от "Электронмаша" столкнулся с грузовой машиной и протаранил маршрутку.

По данным паблика "Киев Оперативный", водитель "немца" пострадал, его госпитализировали.

На данный момент информация об аварии и пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что в Броварах Киевской области пьяный полицейский за рулем Nissan сбил двух людей.

Кроме того, новости "Сегодня" писали, что ранее в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Также сообщалось о смертельном ДТП на столичных Осокорках, где автомобиль выехал на тротуар.

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