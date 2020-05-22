Под Киевом нашли производство фальшивого виски и коньяка (фото)

Прокуратора столичного региона разоблачила подпольное производство алкогольных напитков. Опасный фальсификат изготавливали в Ирпене, сообщили в ведомстве.

"Паленый" алкоголь изготавливали в больших объемах из недоброкачественного сырья в пластиковых бочках, среди мусора и антисанитарии. Также на месте обнаружили бутылки с наклейками известных марок виски и коньяка, в которые разливали подделку.

По факту расследуется уголовное производство, зарегистрированное по ч. 3 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт и транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Суд наложил арест на изъятое имущество.

Реклама

В настоящее время назначены судебные экспертизы, осуществляются мероприятия по установлению всех лиц, причастных к преступной деятельности, с целью привлечения их к установленной законом ответственности.

Ранее мы сообщали о том, как в Днепропетровской области ликвидировали мощное производство контрафактных сигарет – было изъято более 150 тонн сырья и сигарет на сумму в 200 миллионов гривен. А еще не так давно в пригороде Львова состоялась публичная акция по уничтожению крупнейшей в истории Украины партии поддельного алкоголя – 37 тысяч бутылок водки слили в очистные сооружения.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама