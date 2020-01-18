Под Киевом нашли тело подростка, пропавшего два дня назад

Парень ушел из дома в четверг, 16 января, около 23:30 и пропал

Фото: соцсети

В селе Бабинцы Бородянского района Киевской области, где ищут четырех мальчиков, сбежавших из центра реабилитации, в субботу, 18 января, из озера достали тело 16-летнего парня, который пропал два дня назад.

Об этом сообщила политический эксперт и экс-советник министра социальной политики Украины Татьяна Лупова на своей странице в Facebook.

Тело вытащили из озера около 16:30.

Сообщение о розыске Павла появилась на странице "Розыск детей ГУ ЧП в Киевской области в Facebook" 17 января.

По словам правоохранителей, парень ушел из дома в четверг, 16 января, около 23:30.

Других подробностей не сообщается.

Напомним, в Киеве на Подоле в одной из квартир нашли убитыми двух пропавших девушек. погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла тела девушек, лежащих друг на друге в шкафу. Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе 6 января.

Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" под Киевом в конце июня потерялся мальчик.

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