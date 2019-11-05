Под Киевом пенсионерку забили молотком из-за денег

Фото: прокуратура Киевской области

В Фастове, где нашли убитым главу фермерского хозяйства, произошло новое убийство. Так, 29-летний мужчина убил 84-летнюю пенсионерку, решив ее ограбить. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Установлено, что 26 октября 2019 года 29-летний мужчина вместе со своим знакомым по просьбе потерпевшей пришли в ее квартиру в городе Фастов. Они знали, что женщина в 2015 году приехала из Российской Федерации, а также то, что она получала пенсию в размере примерно восьми тыс. грн и имела значительные сбережения", – говорится в сообщении.

Злоумышленники под предлогом помощи пришли к женщине с целью ее ограбления. После выполнения всего объема работы, о которой просила пенсионерка, один из мужчин направился к выходу из квартиры, а другой в этот момент решил убить женщину и завладеть ее деньгами.

"Взял кухонный молоток и нанес им женщине три удара в голову, от которых она скончалась. Сейчас следственным судьей подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – уточнили в прокуратуре.

Также готовится сообщение о подозрении другом соучастнику преступления.

За содеянное уроженцу Белой Церкви грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества по п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины (совершение убийства, совершенного из корыстных побуждений).

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области полицейские задержали женщину, которая вместе со своим сожителем более пяти месяцев держала в подвале тело родной матери с целью получения ее пенсии.

Также сообщалось, что киевлян шокировало жестокое убийство в Святошинском районе. На улице Чистяковской на балконе одной из квартир было найдено окровавленное тело 52-летней женщины.

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