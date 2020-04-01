Под Киевом поймали банду взломщиков терминалов, в которую входил полицейский (фото и видео)

В Киевской области задержали вооруженную преступную группу похитителей банковских терминалов, среди которых работник полиции, сообщает ГУ НП Киевской области.
Организованная группа лиц в возрасте 25-35 лет подозревается в совершении пяти похищений банковских терминалов на территории столичной области. Самый молодой фигурант – действующий сотрудник полиции, все остальные участники имели судимость за совершение имущественных преступлений. По предварительным данным,их общий преступный "заработок" составляет более 400 тысяч гривен.
При проведении обысков в квартире злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли балаклавы, пистолеты, обрезы, патроны, боеприпасы, ножи, схемы расположения терминалов, деньги. Также изъяты автомобили, на которых фигуранты отправлялись "на дело".
Полиция открыла уголовные производства по ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории области и Киева. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения для них.
Ранее мы сообщали, что полиция Киевской области разыскивала злоумышленников, которые в городе Глеваха 21 марта похитили из супермаркета платежный терминал. По данным полиции, на видео видно, что к супермаркету подъехал автомобиль и двое мужчин погрузили в багажник терминал. Когда их заметили люди, автомобиль начал быстро уезжать, и водитель резко повернул на повороте – из-за чего терминал вывалился из багажника на асфальт. Злоумышленники опять погрузили его в багажник и после этого продолжили удирать.
А еще полиция в Киеве задержала опытных домушников. Сейчас доказана их причастность к совершению 19 краж на территории столицы и Киевской области.
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