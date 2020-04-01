Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,75
30,32
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Под Киевом поймали банду взломщиков терминалов, в которую входил полицейский (фото и видео)

1 апреля, 23:46

Мила Князьская-Ханова

У фигурантов нашли маски и оружие

В Киевской области задержали вооруженную преступную группу похитителей банковских терминалов, среди которых работник полиции, сообщает ГУ НП Киевской области.

Организованная группа лиц в возрасте 25-35 лет подозревается в совершении пяти похищений банковских терминалов на территории столичной области. Самый молодой фигурант – действующий сотрудник полиции, все остальные участники имели судимость за совершение имущественных преступлений. По предварительным данным,их общий преступный "заработок" составляет более 400 тысяч гривен.

Реклама

При проведении обысков в квартире злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли балаклавы, пистолеты, обрезы, патроны, боеприпасы, ножи, схемы расположения терминалов, деньги. Также изъяты автомобили, на которых фигуранты отправлялись "на дело".

В тренде
Коронавирус в Киевской области: заболевших уже 52

Полиция открыла уголовные производства по ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории области и Киева. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения для них.

Ранее мы сообщали, что полиция Киевской области разыскивала злоумышленников, которые в городе Глеваха 21 марта похитили из супермаркета платежный терминал. По данным полиции, на видео видно, что к супермаркету подъехал автомобиль и двое мужчин погрузили в багажник терминал. Когда их заметили люди, автомобиль начал быстро уезжать, и водитель резко повернул на повороте – из-за чего терминал вывалился из багажника на асфальт. Злоумышленники опять погрузили его в багажник и после этого продолжили удирать.

А еще полиция в Киеве задержала опытных домушников. Сейчас доказана их причастность к совершению 19 краж на территории столицы и Киевской области.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

полиция лишение свободы платежный терминал полицейские злоумышленники

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 1 апреля
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 1 апреляУкраина
В Киеве вспыхнул масштабный пожар: стоит стена огня и дыма (видео)
В Киеве вспыхнул масштабный пожар: стоит стена огня и дыма (видео)Происшествия
Коронавирус в Киеве: появились новые данные о заразившихся
Коронавирус в Киеве: появились новые данные о заразившихсяПроисшествия
В Киеве из обсервации в отеле
В Киеве из обсервации в отеле "Казацкий" сбежали несколько человекПроисшествия
Мощный взрыв произошел в Киеве: есть пострадавшие (фото)
Мощный взрыв произошел в Киеве: есть пострадавшие (фото)Происшествия
Из киевской больницы сбежала 17-летняя девушка
Из киевской больницы сбежала 17-летняя девушкаПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...