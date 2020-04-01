Под Киевом поймали банду взломщиков терминалов, в которую входил полицейский (фото и видео)

В Киевской области задержали вооруженную преступную группу похитителей банковских терминалов, среди которых работник полиции, сообщает ГУ НП Киевской области.

Организованная группа лиц в возрасте 25-35 лет подозревается в совершении пяти похищений банковских терминалов на территории столичной области. Самый молодой фигурант – действующий сотрудник полиции, все остальные участники имели судимость за совершение имущественных преступлений. По предварительным данным,их общий преступный "заработок" составляет более 400 тысяч гривен.

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При проведении обысков в квартире злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли балаклавы, пистолеты, обрезы, патроны, боеприпасы, ножи, схемы расположения терминалов, деньги. Также изъяты автомобили, на которых фигуранты отправлялись "на дело".

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Полиция открыла уголовные производства по ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению других аналогичных преступлений на территории области и Киева. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения для них.

Ранее мы сообщали, что полиция Киевской области разыскивала злоумышленников, которые в городе Глеваха 21 марта похитили из супермаркета платежный терминал. По данным полиции, на видео видно, что к супермаркету подъехал автомобиль и двое мужчин погрузили в багажник терминал. Когда их заметили люди, автомобиль начал быстро уезжать, и водитель резко повернул на повороте – из-за чего терминал вывалился из багажника на асфальт. Злоумышленники опять погрузили его в багажник и после этого продолжили удирать.

А еще полиция в Киеве задержала опытных домушников. Сейчас доказана их причастность к совершению 19 краж на территории столицы и Киевской области.

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