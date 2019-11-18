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Под Киевом поймали мужчину, воровавшего дорогие часы в фитнес-клубах

18 ноября, 14:28

Парень из раздевалки в Броварах украл часы стоимостью почти 300 000 гривен

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Броварах полиция задержала серийного вора элитных часов. В частности, 27-летний полтавчанин заранее покупал абоненты в фитнес-клубы и бассейнов, где обчищал шкафчики обеспеченных клиентов – воровал деньги и дорогие часы. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Киевской области.

"В мае этого года молодой человек из раздевалки броварского фитнес-клуба похитил часы стоимостью почти 300 000 гривен и большую сумму денег. Работники полиции задержали вора и объявила ему подозрение по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Однако молодой человек скрывался от правоохранителей и судом был объявлен в розыск", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

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Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

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В итоге его задержали. Суд избрал ему меру пресечения – залог в размере 96 тысячи гривен. Сейчас он находится в СИЗО.

На момент задержания на руке злоумышленника были часы стоимостью более 160 000 гривен. По предварительным данным, он украл их в одном из фитнес-заведений в Черниговской области несколько дней назад.

Ранее в Киеве оперативники задержали молодого человека, который напал на курьера и отобрал у него пиццу.

При этом в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов.

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Источник: Сегодня

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