Под Киевом произошел взрыв: погиб мужчина

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Ирпене в четверг, 5 декабря, в жилой девятиэтажке произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"Около 11:00 утра в одной из девятиэтажек соседи обнаружили тело мужчины с многочисленными телесными повреждениями. Было установлено, что это житель этого дома, который пытался самостоятельно разобрать взрывной предмет, в результате чего тот сработал", – говорится в сообщении.

На месте работает взрывотехническая служба ГУ НП в регионе.

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Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Ранее сообщалось, что в Дарницком районе столицы мужчина нашел в Парке партизанской славы неизвестную капсулу, принес ее в свою квартиру и разобрал. В итоге неизвестный предмет взорвался, а 42-летний мужчина получил множественные раны лица, грудной клетки и травму глаза, несколько забойных ран ладони и пальцев.

Кроме того, в одном из жилых массивов в Крюковщине под Киевом летом взорвалась граната, пострадала девушка, которая пыталась закопать взрывное устройство.

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