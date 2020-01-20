Под Киевом произошла стрельба: ранен мужчина, выпивавший на детской площадке

Любитель алкоголя получил ранение в ногу, а его друг сбежал с места инцидента

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Коцюбинском под Киевом на детской площадке произошла стрельба, в результате которой пострадал один мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

По данным правоохранителей, двое товарищей на детской площадке у жилого дома распивали алкоголь и там же справляли свои естественные потребности. Местный житель вышел на улицу и сделал им замечание, однако в ответ мужчины стали ему угрожать.

"Тогда он предупредил хулиганов, что у него есть травматический пистолет и выстрелил вверх. Это не остановило нападавших и они набросились на мужчину и начали бить. Обороняясь, мужчина произвел несколько выстрелов в сторону нарушителей и ранил одного из них в ногу, другой – скрылся", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

На месте полиция изъяла устройство для отстрела резиновыми пулями "Форт" и разрешительные документы.

Беглеца пока что разыскивают, решается вопрос о правовой квалификации инцидента.

Ранее возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил напугать компанию, которая не реагировала на его замечания. В результате он выпустил в них несколько резиновых пуль. Одного человека с ранениями в живот госпитализировали.

Также сообщалось о стрельбе на столичной Оболони.

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