Под Киевом произошла стрельба в электричке: трое раненых

Сотрудник военизированной охраны применил оружие, чтобы усмирить хулиганов

Фото: Нацполиция

Под Киевом произошла стрельба в электричке: трое раненых Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3f6/939/5c63f6939a1e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3f6/939/5c63f6939a1e9.jpg 2019-02-13T12:51:00+02:00 Происшествия Сотрудник военизированной охраны применил оружие, чтобы усмирить хулиганов

В электропоезде Мироновка – Фастов произошло серьезное происшествие. Как сообщают в ГУ НП Киевской области, трое пассажиров в состоянии алкогольного опьянения устроили в вагоне дебош и пытались проникнуть в кабину к машинисту. Работник военизированной охраны, который ехал в это время на службу, вынужден был открыть огонь из табельного оружия, чтобы утихомирить хулиганов.

"Пассажиры сели в электропоезд на станции Карапыши, все были навеселе, поскольку один из них праздновал свое 33-летие. В вагоне мужчины вели себя неадекватно и нагло, пытались проникнуть к машинисту, и сорвали "стоп-кран". Работник военизированной охраны в форменной одежде сделал замечание компании, но те отреагировали агрессивно. Начали оскорблять его, грозили избить и забрать оружие. Оценив угрозу, правоохранитель сделал предупредительный выстрел вверх", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

По данным полиции, это не остановило буйных пассажиров. Поэтому сотрудник выстрелил самому активному хулигану в ноги, а потом сделал еще три выстрела в сторону компании. На станции "Ольшаница" компанию уже встречали следственно-оперативная группа и медики.

"Раненые хулиганы были доставлены в больницу. 30-летний мужчина с огнестрельным ранением грудной клетки и брюшной полости находится в реанимации, еще двое его товарищей 31 и 33-летнего возраста с аналогичным ранением грудной клетки находятся в хирургическом отделении больницы", – говорят в полиции.

Отвечать, возможно, придется всем участникам конфликта. По данному факту начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 296 ("Хулиганство") и ст. 124 ("Умышленное причинение тяжких телесных повреждений при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника") Уголовного кодекса Украины. Работники полиции в качестве вещественных доказательств изъяли огнестрельное оружие системы "Наган", 5 гильз и 2 патрона. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Продолжается следствие.

Напомним, 12 февраля в полиции Киева сообщили подробности ЧП, которое произошло недалеко от станции метро "Васильковская". Водитель автомобиля Nissan был заблокирован на улице Васильковской черным BMW на иностранных номерах. По словам пострадавшего, из машины выскочили трое в масках и, угрожая оружием, со стрельбой отобрали у него сумку с деньгами, где было 40 тысяч долларов и 130 тысяч гривен.

Ранее на бульваре Леси Украинки возле ресторана произошла стрельба. О выстрелах в центре Киева стало известно 11 февраля около 23:30. На месте полицейские обнаружили несколько гильз от ружья 12-го калибра. Кроме того, у здания ресторана находился белый Mercedes на транзитных номерах.

Правоохранители подтвердили информацию о стрельбе. По данным издания, выстрелы из гладкоствольного ружья произвел хозяин "немца". Мужчина был пьян. Что стало причиной стрельбы на данный момент неизвестно.

Напомним, недавно на улице Чернобыльской в Святошинском районе Киеве произошла стрельба. Инцидент случился возле шашлычной, были ранены двое представителей частной охранной фирмы.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.