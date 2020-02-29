Под Киевом произошло смертельное лобовое столкновение авто: фото, видео

В субботу, 29 февраля, в Дарницком районе Киева, где ранее легковушка перевернулась на крышу, на выезде из города в Бортничах произошло серьезное ДТП.
Об этом сообщает телеканал "Еспресо".
В результате аварии погиб мужчина и еще четыре человека были травмированы.
Так, по предварительным данным автомобиль Audi A6 двигался от улицы Переяславской в направлении села Гнедин, а Mitsubishi Pajero Sport ехал навстречу. Кто именно выехал на встречную полосу – неизвестно.
Водитель Audi и пассажир с переднего сиденья были пристегнуты ремнями безопасности, пассажир травм не получил, а водителя Audi пришлось госпитализировать. Две женщины, которые сидели на заднем сиденье немецкого седана, не воспользовались ремнями безопасности и потому получили серьезные травмы, одна из них была без сознания – их госпитализировали в больницу.
Водитель внедорожника Mitsubishi, скорее всего, не воспользовался ремнем безопасности – по словам свидетелей, в результате столкновения он вылетел через лобовое стекло – от полученных травм он скончался в карете скорой помощи.
На месте работали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, сотрудники которой и должны установить все обстоятельства трагедии и степень вины каждого из участников ДТП.
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