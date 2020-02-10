Под Киевом пропала молодая женщина с шестимесячным ребенком

/ Фото: Киев Оперативный

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В Киевской области разыскивают пропавшую без вести маму с маленьким ребенком. Мужчина обратился за помощью в розыске своей бывшей девушки, 1988 года рождения. Она пропала вместе с их совместным ребенком – 2019 года рождения. Девушка проживала во Львове, и по словам мужчины, в последний раз она выходила на связь с ним 2 февраля из города Бровары под Киевом.

В полиции Киевской области сайту "Сегодня" уточнили, что сообщение о пропаже матери с маленьким ребенком поступило в полицию Подольского района столицы.

"По словам заявителя, женщина вышла с ним на связь и сообщила, что она находится возле социального учреждения в Броварах. Эту информацию передали нам. На место выехали сотрудники полиции, но женщину с ребенком в указанном месте не нашли. Для оперативного розыска нам необходимы приметы женщины и ребенка, а пока у нас есть только данные об их возрасте. Мы ждем от заявителя дополнительной информации. Наши сотрудники пытались с ним связаться, но он пока не выходит на связь. Как только получим всю необходимую информацию, пропавшую огласят в розыск и ее смогут оперативно искать", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.

В паблике "Киев Оперативный" сообщается, что пропавшие – Екатерина Полянина и Ангелина Полянина, которая родилась 7 августа прошлого года.

Ранее сообщалось, что полиция разыскивала молодую маму Анастасию Столяр и ее четырехлетнего сына Ваню.

Напомним, в Киеве на Подоле в квартире нашли убитыми двух пропавших девушек. погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко. Хозяйка, придя в квартиру, нашла их тела, лежащие друг на друге в шкафу. Следователи констатировали насильственную смерть – на убитых насчитали десятки ножевых ранений. Подозреваемых в жестоком убийстве задержали в Одессе 6 января.

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