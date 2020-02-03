Жила у кумы: подробности пропажи молодой мамы с ребенком в Киеве

Фото: Facebook

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В полиции Дарницкого района рассказали подробности исчезновения молодой мамы Анастасии Столяр и ее четырехлетнего сына Вани. До исчезновения они проживали в одном из домов на Харьковском шоссе.

"Молодая мама вместе с сыном нашлись. У них уже все в порядке. В семье произошел конфликт между матерью и дочерью. Первая с ней поругалась и в сердцах выгнала из дома, не остановив дочь. Женщина 31 января ушла вместе с ребенком и отключила телефон. Все это время она жила у своей кумы в Дарницком районе. Ее мать не могла с ней связаться и обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери и внука", – рассказали в полиции Дарницкого района.

Там добавляют, что на звонки полиции женщина тоже не отвечала и полицейские связались с ней по социальным сетям.

"Мы пригласили всех в полицию 2 февраля, где родственники помирились между собой. Конфликт исчерпан. Это была простая ссора. Девушка обиделась и ушла, а мать не смогла ее остановить. Но после того, как поняла, что совершила ошибку и дочь не отвечает на телефонные звонки, то решила все исправить, обратившись в полицию", – добавляют в полиции Дарницкого района.

Ранее история пропавших мамы и сына начала обрастать любопытными подробностями. Как оказалось, молодая женщина вынуждена была уйти из дома с ребенком, не выдержав гнета родной матери, которая грозилась лишить ее сына. В одной из групп в соцсетях Анастасия написала, что с ней и сыном все в порядке. Однако из-за того, что бабушка угрожала и, по ее словам, вела себя неадекватно в присутствии ребенка, женщина решила уйти из дома.

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина выгнал из дома двух пятилетних мальчиков .

А в Херсоне тиран выгнал из дома жену с младенцем и шестилетней дочерью .

Также мы сообщали о том, что в Киеве суд впервые вынес приговор жителю столицы за избиения и унижения жены. Мужчину приговорили к трем месяцам лишения свободы – этот приговор стал первым в столице за домашнее насилие.

Стоит напомнить, мы разбирались, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует немедля во все службы.

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