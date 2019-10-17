Житель Херсона выгнал из дома жену с младенцем и шестилетенй дочерью

/ Фото: Нацполиция

В Херсоне полицейские спасли 25-летнюю женщину от насилия со стороны мужа. Последний пытался ее избить, после чего выгнал из дома ее и дочерей в возрасте 6 лет и 2 месяца.

"Женщина позвонила в Корабельное отделение полиции и попросила помощи. Она объяснила, что все вещи их личные он выбросил на улицу", – сообщают в полиции.

Участковые полицейские прибыли на место происшествия, но мужчина был в состоянии алкогольного опьянения, вел себя крайне агрессивно и отказался общаться. Женщина не захотела больше оставаться дома, поскольку не верит, что он бросит пить.

Полицейские поместили мать с детьми в Кризисный центр для женщин, пострадавших от домашнего насилия, на временное проживание.

Обидчику вынесли предписание, что предусматривает запрет общения с пострадавшей сроком на 10 суток, и составили протокол по ст.173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы будут направлены на рассмотрение в суд.

Ранее в Херсоне работники полиции спасли от агрессивного наркозависимого мужчины 29-летнюю мать с маленькими сыном и дочкой.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как украинские женщины борются с домашним насилием. Международная организация "Белая лента" (White Ribbon) была основана в 1991 году в Канаде, а ее представительства существуют в более чем 60 странах, включая Украину.

Также мы разбирались, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.

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