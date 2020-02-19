Под Киевом пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим

Фото: патрульная полиция Белой Церкви

В Белой Церкви Киевской области на улице Турчанинова мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал стрелять по прохожим. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города на своей странице в Facebook.

"Полицейские, получив ориентировку на нарушителя, начали обследование прилегающей территории. Несколько минут – и инспекторы обнаружили лицо, подпадающее под приметы заявителя и имевшее при себе предмет, похожий на пистолет", – говорится в сообщении.

На место вызвали следователей для выяснения обстоятельств дела. Также полиция опубликовала фото задержанного с пистолетом за поясом.

На днях на Голосеевском проспекте в Киеве мужчина устроил стрельбу из пневматического оружия.

Напомним, на столичных Позняках 23 января водитель автомобиля с иностранной регистрацией открыл стрельбупосле того, как его остановили за нарушение ПДД.

Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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