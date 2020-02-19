Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,44
26,43

Под Киевом пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим

19 февраля, 10:08

Мужчина вел себя неадекватно

Фото: патрульная полиция Белой Церкви

Фото: патрульная полиция Белой Церкви

В Белой Церкви Киевской области на улице Турчанинова мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал стрелять по прохожим. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города на своей странице в Facebook.

"Полицейские, получив ориентировку на нарушителя, начали обследование прилегающей территории. Несколько минут – и инспекторы обнаружили лицо, подпадающее под приметы заявителя и имевшее при себе предмет, похожий на пистолет", – говорится в сообщении.

На место вызвали следователей для выяснения обстоятельств дела. Также полиция опубликовала фото задержанного с пистолетом за поясом.

На днях на Голосеевском проспекте в Киеве мужчина устроил стрельбу из пневматического оружия.

Напомним, на столичных Позняках 23 января водитель автомобиля с иностранной регистрацией открыл стрельбупосле того, как его остановили за нарушение ПДД.

Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

полиция стрельба пистолет Белая Церковь киевская область

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробности
Драма ко Дню влюбленных: в Киеве девушка жестко отомстила парню – новые подробностиПроисшествия
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)Происшествия
До приезда врачей не дожил: в Киеве зарезали мужчину (фото)
До приезда врачей не дожил: в Киеве зарезали мужчину (фото)Происшествия
Показал
Показал "ксиву": в Киеве мужчина быстро решил проблему с эвакуацией машиныПроисшествия
В Киеве с торгового центра рухнуло огромное стекло: спасатели озвучили причину
В Киеве с торгового центра рухнуло огромное стекло: спасатели озвучили причинуПроисшествия
В метро Киева из-за ЧП с мужчиной останавливались поезда
В метро Киева из-за ЧП с мужчиной останавливались поездаПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...