Водитель "евробляхи" устроил стрельбу в Киеве (видео)

На столичных Позняках в четверг днем, 23 января, водитель автомобиля с иностранной регистрацией открыл стрельбу после того, как его остановили за нарушение ПДД. Об этом сообщается в паблике "dtp.kiev.ua" в Facebook, где также опубликовано видео.
Автор видео сообщает, что мужчину уже задержали.
По предварительной информации, пострадавших нет.
Новости "Сегодня" выясняют подробности.
Напомним, что в столице продолжаются поиски стрелка, который расстрелял мужчину в киевском Гидропарке. По данным правоохранителей, он произвел 11 выстрелов по автомобилю, в котором находился предприниматель. От полученных ран мужчина скончался. В салоне автомобиля также находилась женщина, которая чудом не пострадала.
Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.
Кроме того, 17 декабря в Чабанах под Киевом конфликт между представителями коммунального хозяйства и строителями закончился дракой и стрельбой из пистолета.
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