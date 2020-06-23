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Под Киевом пьяный мужчина устроил стрельбу на улице

23 июня, 13:33

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Завидев оперативников, мужчина начал буянить

В селе Петропавловская Борщаговка правоохранители задержали нетрезвого мужчину с предметом, похожим на ружье Hatsan Escort, сообщает Патрульная полиция Киевской области.

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Так, на линию "102" поступило сообщение о стрельбе. Неравнодушный гражданин сообщил, что слышал на улице Островского несколько выстрелов и видел, как по улице ходит неизвестный мужчина с ружьем.

Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили 38-летнего местного жителя, который выглядел пьяным и держал в руках предмет, похожий на ружье Мужчина не смог объяснить, почему находился на улице с опасным предметом.

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Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу. Когда правоохранители приехали, мужчина начал вести себя агрессивно и на просьбу успокоиться не реагировал. Его задержали и увезли в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств.

Ранее, на столичных Позняках 23 января водитель автомобиля с иностранной регистрацией открыл стрельбупосле того, как его остановили за нарушение ПДД. Также мы писали, что в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

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стрельба правоохранители происшествия патрульная полиция Петропавловская Борщаговка

Источник: Сегодня

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