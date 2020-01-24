Под Киевом пьяный офицер Нацгвардии устроил стрельбу и ранил мужчину

Обвинительный акт в отношении военнослужащего уже передали в суд

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В Ирпене под Киевом офицер воинской части Национальной гвардии вне службы устроил в состоянии алкогольного опьянения стрельбу и тяжело ранил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, уточняя, что обвинительное заключение в отношении военнослужащего направили в суд.

"По обстоятельствам уголовного производства, офицер Национальной гвардии Украины вне службы, находясь вблизи места своего проживания в городе Ирпене, в состоянии алкогольного опьянения, с применением пистолета для отстрела патронов, снаряженных резиновой пулей, совершил хулиганство, причинив потерпевшему тяжкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Прокуратура не сообщает, по каким статьям шло досудебное расследование.

Напомним, в селе Залесье Броварского района 23-летний военнослужащий застрелил соседа по общежитию. На момент совершения преступления военный находился в состоянии наркотического опьянения под действием амфетамина.

Также оперативники уголовного розыска Николаевской раскрыли убийство военного, тело которого с ножевыми ранениями нашли в реке Южный Буг 14 августа.

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