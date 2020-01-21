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В Киеве женщина ударила ножом брата и вызвала ему скорую

21 января, 11:23

Поножовщина произошла из-за семейного конфликта - мужчина кипятком облил мать

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве задержали женщину, которая ножом ударила своего брата в ходе семейной ссоры. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В Деснянское управление полиции от врачей поступило сообщение о том, что в квартире на улице Марины Цветаевой мужчина получил множественные колото-резаные раны шеи, туловища, рук и ног. На месте происшествия правоохранители задержали женщину, которая объяснила, что брат во время словесного конфликта с матерью вылил на нее кипяток. Чтобы защитить родственницу, она схватила со стола нож и несколько раз ударила им брата. После совершенного женщина вызвала скорую помощь", - говорится в сообщении.

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Потерпевшая от госпитализации отказалась, а ее 42-летнего сына с проникающими ранениями доставили в отделение реанимации. 34-летнюю киевлянку задержали.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении фигурантке о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее в Белой Церкви мужчина с ножом напал на людей возле АЗС и ранил троих из них. Инициатор конфликта получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а все трое товарищей – ножевые ранения различной степени тяжести.

А в Чернигове напали на коммунальщика – мужчину несколько раз ударили ножом.

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Киев нож ранение

Источник: Сегодня

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