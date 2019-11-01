Под Киевом пьяный водитель сбил беременную: ребенка чудом спасли

Фото: ГУНП в Киевской области

В селе Погребы под Броварами произошло жуткое ДТП – пьяный водитель наехал на беременную женщину. Ребенка удалось спасти.

Как рассказали в пресс-службе полиции Киевской области, беременная вместе со своей сестрой и племянницей шли по обочине в другое село. Когда они отошли от своего дома на несколько метров, в них влетела машина.

Фото: ГУНП в Киевской области

Сбив женщину, водитель даже не остановился и пытался скрыться. При первой попытке он не справился с управлением, и врезался в гараж. После этого он выскочил из машины и бросился убегать. Мужчину задержали случайные прохожие.

Из-за наезда беременная получила травмы и ушибы грудной клетки. Ее госпитализировали в Центральную районную больницу. Там, с помощью кесарева сечения, врачи спасли жизнь ребенку.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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