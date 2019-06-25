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Под Киевом разыскивают 13-летнюю девочку, которая ушла из центра реабилитации

25 июня, 08:54

Вчера Мария Ноур ушла из Центра социально-психологической реабилитации детей в селе Цибли

Фото: Facebook
Фото: Facebook.

Правоохранители сообщают о розыске 13-летней девочки Марии Ноур. Как указано на станице "Розыск детей" в Facebook, 24 июня около 18:30 она ушла из Центра социально-психологической реабилитации детей в селе Цибли в Переяслав-Хмельницком районе и не вернулась.

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti
Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

По данным правоохранителей, на вид ей около 16-17 лет, рост 160-165 см, худощавое телосложение, лицо овальное, глаза серые, волосы светло-русые, ниже плеч, волнистые. Была одета в футболку серого цвета, брюки (лосины) синего цвета и бирюзовые кеды.

При наличии любой информации о возможном места нахождения девочки следует сообщать по телефону спецлинии полиции "102" или (04567) 5-13-41.

Напомним, что в прошлом месяце в Переяслав-Хмельницком произошла трагедия с ребенком – полицейские, стреляя по банкам, попали в голову ребенку, гуляющему неподалеку. Ребенок впоследствии умер.


Также мы сообщали о страшном убийстве в Одесской области, где было найдено тело 11-летней Даши Лукьяненко, пропавшей за несколько дней до этого. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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Тег дети, розыск, киевская область

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