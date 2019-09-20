Под Киевом разыскивают свидетелей убийства депутата Фастовского райсовета

Фото: kv.npu.gov.ua

Правоохранители разыскивают свидетелей убийства депутата Фастовского районного совета Олега Коломийца, которое произошло в райцентре возле дома № 5 по улице Садовая поздно вечером 14 апреля.

"В случае наличия у вас любой информации об этом преступлении (видели подозрительных лиц или транспортные средства, стали очевидцем уголовного преступления слышали от своих родственников или сожителей и т.д.), сообщайте (устно или письменно) в Фастовскую местную прокуратуру (ул. Суворова, 3, г. Фастов)", - говорится в сообщении пресс-службы местной прокуратуры.

Также отмечается, что анонимность и действенные меры безопасности, в случае необходимости, в отношении лиц, которые обращаются с указанными сведениями, гарантируются.

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Напомним, что Коломиец также был главой одного из фермерских хозяйств. Он погиб в результате огнестрельного ранения возле своего дома. По факту умышленного убийства было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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