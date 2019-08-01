Под Киевом сгорела АЗС: у потерпевшего жуткие ожоги 2019-08-01T18:55:00+03:00 Происшествия Пострадавший работник автозаправочной станции из Тарасовки попал в реанимацию

Спустя месяц после пожара на автозаправке в Ирпене, в Киевской области вспыхнула новая АЗС. Спасатели приехали быстро, благодаря чему удалось предотвратить взрыв двух цистерн с горючим. В то же время из-за пожара сильно пострадал работник заправки.

Эта автозаправочная станция расположена при въезде в село Тарасовка. Возгорание произошло 1 августа в пять утра. Спасатели говорят, что рисковали взорваться.

"Огнем было охвачено 150 квадратных метров разлитого топлива, а также две емкости с горючим и сжиженным газом . Нашим сотрудникам, благодаря оперативному прибытию, удалось предотвратить более масштабный пожар", – рассказала пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

Через час огонь удалось обуздать. Спасатели утверждают, что в помещении заправки во время пожара находился работник АЗС. Он добрался до автобазы и попросил вызвать скорую. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сейчас пострадавший находится в реанимации областной больницы с ожогами 90% тела. Медики пока ничего не комментируют, лишь сообщили, что потерпевший – из Хмельницкой области, и родных в Киеве у него нет. Вероятно, машина с хмельницкими номерами, которая осталась стоять возле заправки, принадлежит именно ему.

Местные жители рассказали "Сегодня", что ничего подозрительного на заправке не видели. Рабочие на АЗС работали посменно.

"Я работаю здесь недалеко, вон там, дальше, у меня предприятие находится. Вечером все было нормально, а приехал сюда и вот такое. Заправляют они нормально, в принципе, обмана на заправке у них не было", – говорит один из клиентов АЗС Александр Иванченко.

Представители общественного формирования охраны порядка Тарасовки говорят: заправка работала здесь год. И предполагают, что вряд ли легально.

"Наверное, нелегальная заправка, потому что не было никаких на ней ни названий, ничего не было, просто висело объявление "круглосуточно продается топливо", – говорит один из членов формирования охраны порядка села Тарасовка.

В полиции пока рассматривают одну версию: топливо загорелось из-за нарушения правил безопасности.

Напомним, в апреле в Киеве на улице Бережанской тоже загорелась автозаправка. В результате один из работников АЗС погиб.

Кроме того, сообщалось о пожаре на заправке в селе Чайки Киевской области, в ходе которого взорвалось хранилище газа, бензина и дизельного топлива.

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