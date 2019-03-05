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Под Киевом у пьяного мужчины забрали больного младенца

Сегодня, 17:43

Двухмесячную девочку госпитализировали

Фото: Нацполиция
Под Киевом у пьяного мужчины забрали больного младенца //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e99/13b/5c7e9913b319e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e99/13b/5c7e9913b319e.jpg Происшествия Двухмесячную девочку госпитализировали

В Патрульной полиции Киевской области рассказали о вопиющем случае, который произошел в Борисполе. По данным правоохранителей, на одной из улиц был замечен мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который гулял с коляской.

"Полицейские заметили, что новорожденная девочка тяжело дышит, кашляет, с забитым носом. На место была вызвана скорая помощь, девочку оперативно транспортировали в Бориспольскую центральную районную клиническую больницу для оказания помощи", – сообщили в Патрульной полиции.

Также копы установили, что ребенок был рожден в домашних условиях, нигде на учете находится и документов на него нет. На мужчину составили админпротокол по ст. 178 (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) КоАП. А о произошедшем сообщали в отдел полиции.

В ГУ НП Киевской области "Сегодня" уточнили, что мужчина, который гулял с коляской – не родной отец девочки, а брат сожителя ее матери.

"Еще два месяца назад люди вызывали полицейских, чтобы проверить обстоятельства рождения ребенка. Тогда выяснилось, что малышка родилась на дому и не имеет никаких документов. Но ребенок был здоров, поэтому матери просто рекомендовали девочку зарегистрировать. За два месяца она этого не сделала. Ребенок будет находится под присмотром соцслужб, пока женщина не оформит документы и не создаст надлежащие условия для жизни малышки", – рассказали в ГУ НП Киевской области.

Напомним, в городе Первомайск Николаевской области в местную больницу неизвестные подбросили жестоко избитого младенца. Картонную коробку с малышом врачи акушерского отделения Первомайской центральной городской больницы нашли около 22:00 14 сентября. При осмотре на теле младенца обнаружили многочисленные ссадины, синяки и царапины. Также мальчику поставили диагноз "закрытая черепно-мозговая травма". К сожалению, медикам не удалось спасти малыша.

Кроме того, ранее в центре Одессы пьяные родители бросили на улице пятимесячного ребенка.

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Тег Борисполь, ребенок, младенец, новорожденная, полицейские

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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