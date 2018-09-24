В Николаеве умер младенец, которого избитым подбросили в больницу

Сегодня, 11:02

У ребенка медики обнаружили многочисленные ссадины, синяки, царапины и диагностировали закрытую черепно-мозговую травму

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Николаеве медикам не удалось спасти ребенка, которого избитым подбросили в больницу в Первомайске. Об этом сообщили в управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации. 

"Несмотря на все прилагаемые усилия медиков Николаевской области, ребенок, которого недавно оставили в "Окне жизни" Первомайской больницы и в дальнейшем перевели в областную детскую клиническую больницу, скончался", – говорится в сообщении.

В облздраве отметили, что медики сделали все возможное для спасения жизни младенца и оказали необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Напомним, в городе Первомайск Николаевской области в местную больницу неизвестные подбросили жестоко избитого младенца. Картонную коробку с малышом врачи акушерского отделения Первомайской центральной городской больницы нашли около 22:00 14 сентября. При осмотре на теле младенца обнаружили многочисленные ссадины, синяки и царапины. Также мальчику поставили диагноз "закрытая черепно-мозговая травма".

Кроме того, ранее в центре Одессы пьяные родители бросили на улице пятимесячного ребенка.
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