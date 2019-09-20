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Под Киевом в доме заживо сгорел мужчина

20 сентября, 21:04

Спасатели тушили одноэтажный дом более двух часов

Фото: ГСЧС Киевской области

Фото: ГСЧС Киевской области

В Киевской области 19 сентября днем произошел смертельный пожар. В селе Боденьки Вышгородского района на улице Качаненко загорелся дом, спасателей на место происшествия вызвали в 14:47, сообщили в ГСЧС столичного региона.

Пожар был локализован в 16:09 и ликвидирован в 17:48. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело хозяина дома 1954 года рождения.

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Фото: ГСЧС Киевской области

К тушению пожара привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Здание сгорело практически полностью. Причина пожара устанавливается.

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Ранее сообщалось о пожаре в доме экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой в Гореничах под Киевом.

Новости "Сегодня" на днях писали, что в Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне отчуждения.

Также недавно в Днепровском районе Киева мужчина погиб в результате пожара в квартире на девятом этаже девятиэтажного жилого дома на ул. Энтузиастов, 41.

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Источник: Сегодня

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