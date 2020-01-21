Под Киевом в ДТП разбились двое подростков на мотоцикле

Также в Глевахе на перекрестке столкнулись две машины Skoda

Фото из открытых источников

В Киевской области за минувшие сутки произошло два серьезных ДТП, в которых пострадали пять человек, среди них двое несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

Так, в Глевахе Skoda Octavia выехала на красный сигнал светофора на перекресток и врезалась в другую Skoda, которая поворачивала.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

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Три женщины, пассажирки первой машины, получили различные телесные повреждения и доставлены в больницу.

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"Установлено, что водитель авто Volkswagen выполнял маневр поворота налево. В это время водитель мотоцикла, который двигался в попутном направлении, при выполнении обгона столкнулся с этим микроавтобусом. В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла, 16 и 17-летние ребята, получили различные телесные повреждения и доставлены в больницу", – говорится в сообщении.

По всем фактам возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в центре Киева пьяный водитель устроил гонки с полицией и не одно ДТП.

Также новости "Сегодня" писали, что киевская полиция с чрезвычайными усилиями задержала водителя элитной BMW X5, который совершил аварию, а потом сбежал с места инцидента на большой скорости.

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