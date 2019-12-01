Пьяный беглец на "Мазде": появилось полное видео погони в центре Киева

Водитель-беглец не смог скрыться на автомобилей и решил попробовать убежать от патрульных

Скриншот

В центре Киева пьяный водитель устроил гонки с полицией и не одно ДТП. Правоохранители показали, как гнались за нарушителем, и рас сказали нове подробности инцидента.

В Патрульной полиции Киева сообщили, что во время побега водитель неоднократно грубо нарушал првила дорожного движения и подвергал опасности других водите лей. В полиции также уточнили, что во время преследования водитель Mazda совершил столкновение со служебным автомобилем Skoda, вследствие чего он столкнулся с автомобилем Audi. После ДТП беглец продолжил движение и столкнулся с еще двумя автомобилями – ZAZ и Toyota.

После непродолжительной погони неадекватный родитель остановился в районе Бессарабки и прямо среди дороги, остановившись перед стоячими на светофоре машинами, выскочил из машины и попытался убежать, но быть задержан патрульными. По предварительной информации у водителя обнаружили явные признаки опьянения и нашли любопытные находки.

Реклама

"В салоне автомобиля Mazda полицейские обнаружили вещи, в том числе технику, происхождение которых водитель не смог объяснить. По предварительной информации, обнаружены вещи находятся в розыске, как похищенные. Кроме этого были обнаружены несколько комплектов иностранных номерных знаков", – рас сказили правоохранители.

В тренде В Киеве взорвали отделение "Ощадбанка": фото и видео с места инцидента

Стоит отметить, что очень похожее происшествие случилось в столице и накануне вечером: пьяный водитель за рулем ВАЗ на высокой скорости выехал на встречную полосу и влетел в Hyundai, который отбросило в Opel. В результате аварии травмирован сам виновник ДТП, который пытался сбежать, но был окружен другими водителями, которые держали его до приезда полиции.

Как сообщали новости "Сегодня", за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама