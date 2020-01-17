Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

Под Киевом в школе распылили слезоточивый газ: детей эвакуировали

17 января, 13:12

Газ распылили на третьем этаже учебного заведения в Броварах

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В школе в Броварах распылили слезоточивый газ, занятия в учебном заведении временно приостанавливали. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"На третьем этаже учебного заведения распылили вещество неизвестного происхождения. На месте происшествия работали спасатели, работники ювенальной превенции, медики. Учебный процесс был временно приостановлен. Чтобы предотвратить тяжелые последствия, всех учеников эвакуировали из школы. В дальнейшем занятия возобновили", – говорится в сообщении.

В больницу никого не госпитализировали.

Реклама

На данный момент полиция устанавливает, кто распылил газ.

В тренде
В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: новые подробности, фото и видео

Не так давно подобное ЧП произошло в Белой Церкви. В результате инцидента пострадали шестеро школьников.

Ранее в черниговской школе № 21 распылили слезоточивый газ. Сотрудники провели эвакуацию, однако девять учеников попали в больницу.

Также в Броварах Киевской области подросток распылил слезоточивый газ в школе, тем самым сорвав учебный процесс. К счастью, никто из детей не пострадал.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

школа бровары слезоточивый газ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: новые подробности, фото и видео
В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: новые подробности, фото и видеоВласть
Под Киевом спасают от голода четыре десятка животных на ферме известного бизнесмена
Под Киевом спасают от голода четыре десятка животных на ферме известного бизнесменаДругие новости
Жуткое ДТП на Братиславской в Киеве: погибшего водителя
Жуткое ДТП на Братиславской в Киеве: погибшего водителя "вырезали" из разбитого автоПроисшествия
На Печерске задержали самого старого карманника Киева: фото
На Печерске задержали самого старого карманника Киева: фотоПроисшествия
В Киеве мужчина с ножом атаковал девушку, пытаясь ее изнасиловать (фоторобот подозреваемого)
В Киеве мужчина с ножом атаковал девушку, пытаясь ее изнасиловать (фоторобот подозреваемого)Происшествия и криминал
В Киеве прорвало трубу: затопило улицу и торговый центр (фото, видео)
В Киеве прорвало трубу: затопило улицу и торговый центр (фото, видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...