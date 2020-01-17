Под Киевом в школе распылили слезоточивый газ: детей эвакуировали

Газ распылили на третьем этаже учебного заведения в Броварах

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В школе в Броварах распылили слезоточивый газ, занятия в учебном заведении временно приостанавливали. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"На третьем этаже учебного заведения распылили вещество неизвестного происхождения. На месте происшествия работали спасатели, работники ювенальной превенции, медики. Учебный процесс был временно приостановлен. Чтобы предотвратить тяжелые последствия, всех учеников эвакуировали из школы. В дальнейшем занятия возобновили", – говорится в сообщении.

В больницу никого не госпитализировали.

Реклама

На данный момент полиция устанавливает, кто распылил газ.

Не так давно подобное ЧП произошло в Белой Церкви. В результате инцидента пострадали шестеро школьников.

Ранее в черниговской школе № 21 распылили слезоточивый газ. Сотрудники провели эвакуацию, однако девять учеников попали в больницу.

Также в Броварах Киевской области подросток распылил слезоточивый газ в школе, тем самым сорвав учебный процесс. К счастью, никто из детей не пострадал.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама