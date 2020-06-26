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В Днепре поезд сбил коляску с полуторагодовалым ребенком

26 июня, 02:52

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Бабушка не успела убрать коляску с ребенком с путей

В Днепре ремонтный поезд сбил коляску, в которой находился полуторагодовалый ребенок.

Об этом сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на собственные источники.

По предварительной информации бабушка гуляла с девочкой и хотела перетащить коляску через железнодорожные пути в неположенном месте. По железной дороге двигался ремонтный поезд. Сама она успела уйти, а убрать коляску не успела. В результате поезд сбил коляску, с находящейся внутри маленькой девочкой. Машинист остановил поезд, а женщина покинула место инцидента вместе с ребенком, бросив коляску и личные вещи.

После происшествия полиция нашла женщину с маленьким ребенком на улице Летчиков в одном из домов. Лицо ребенка было все в крови, и сотрудники патрульной полиции приняли решение срочно госпитализировать девочку в больницу. Предварительный диагноз, который поставили врачи пострадавшей девочке – перелом верхней челюсти и поломанные зубы. Ребенка поместили в реанимацию.

В больницу также прибыли родители ребенка, которым сообщили о трагическом инциденте. Полиция будет выяснять все подробности и обстоятельства чрезвычайного происшествия.

Ранее сообщалось, что на Киевщине скоростной поезд насмерть сбил женщину.

Также неизвестный мужчина толкнул ребенка и его мать под прибывающий поезд на вокзале германского Франкфурта-на-Майне. Женщину госпитализировали, ребенка спасти не удалось.

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Источник: Днепр оперативный

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