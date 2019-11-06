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Под Киевом вор напал на женщину и ударил ее в спину ножом

6 ноября, 16:17

Мужчина ранее был судим за умышленное убийство, угон и кражу

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Белой Церкви оперативники задержали вора, который напал на женщину и ударил ее ножом в спину. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"Утром, около шести часов, жительница города Белая Церковь спешила на работу. В это время неизвестный прохожий спросил, который час, и последовал за ней. Оказавшись позади женщины, нападающий нанес ей ножом удар в спину, отобрал сумку и скрылся. Полицию вызвали неравнодушные горожане, которые услышали крики о помощи", - говорится в сообщении.

Женщину с ножевым ранением госпитализировали в больницу и прооперировали. К счастью, потерпевшая была в сознании и смогла полицейским описать приметы нападавшего.

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"Вора задержали оперативные работники полиции уже на следующий день в районе железнодорожного вокзала. Им оказался 37-летний уроженец Черкасской области, который в последнее время жил в Белоцерковском районе. Установлено, что уже отбывал наказание за совершение тяжких преступлений, таких как умышленное убийство, угон и кража", – уточнили в полиции.

Возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

Ранее под Киевом задержали крупную банду угонщиков элитных авто. Всего в группировку входило 12 человек, среди них были и женщины.

Также новости "Сегодня" писали, что полиция задержала организатора преступной группировки, которую подозревают в 18 нападениях.

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ограбление воры Белая Церковь

Источник: Сегодня

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