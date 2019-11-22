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Под Киевом возле детской площадки произошел взрыв: видео с места ЧП

22 ноября, 15:01

Рвонула трансформаторная подстанция

После взрыва в жилом доме на улице Олеся Гончара в Киеве, в пригороде столицы в пятницу, 22 ноября, произошло еще одно ЧП. Как сообщается в паблике "Ірпінь Daily/Ирпень" в Facebook, взрыв произошел на трансформаторной подстанции.

"В районе Синергия – взрыв на трансформаторной подстанции. Обращаемся к жителям района, в случае необходимости помощи, пишите нам", – говорится в сообщении.

В комментариях пользователи отмечают, что подстанция находится рядом с детской площадкой, при этом взрыв был такой мощности, что было слышно по всему микрорайону. Кроме того, один из жилой комплекс остался без света.

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Напомним, несколько месяцев назад на Ровенской АЭС произошел пожар из-за повреждения трансформатора. Радиационный фон оставался в пределах нормы, жертв и пострадавших не было.

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Ранее сообщалось, что в прошлом месяце в Киеве в результате взрыва на улице Пушкинской двое мужчин погибли, девушка получила ранения.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киевской области участник АТО после ссоры с женой взорвал гранату.

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взрыв ирпень трансформатор

Источник: Сегодня

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