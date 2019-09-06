Под Киевом задержали банду, торговавшую оружием в соцсетях

Злоумышленники переделывали оружие для стрельбы патронами, им грозит до 7 лет тюрьмы

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Правоохранители задержали 6 сентября четырех человек, которые незаконно переделывали оружие для стрельбы боевыми и травматическими патронами и в дальнейшем продавали в Украине, сообщает ГУ НП Киевской области.

Полицейские обнаружили объявление о продаже пистолетов в соцсетях, провели ряд оперативных и следственных действий, задокументировали противоправную деятельность из незаконного оборота оружия и его сбыта.

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В ходе проведения 9 санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых, обнаружено и изъято: 10 предметов похожих на пистолеты, части к ним (пружины, затворы, магазины) и более тысячи патронов.

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Правоохранители задержали злоумышленников, которые сейчас дают показания. Ими оказались четверо жителей региона в возрасте 37-46 лет.

Следственным управлением полиции Киевской области продолжается досудебное расследование по открытому уголовному производству по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Криминльного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее сообщалось, что в Киеве, где ранее в квартире на Оболони правоохранители обнаружили нарколабораторию и изъяли боеприпасы, на Броварском проспекте, на парковке одного из супермаркетов сотрудники полиции совместно с представителями ОО "Автопатруль Майдан" задержали гражданина Киргизии с арсеналом оружия.

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