Под Киевом задержали интернет-мошенницу, обманувшую 200 людей: видео

Полиция столичного региона разоблачила интернет-мошенницу, которая выманила у граждан свыше 100 тысяч гривен. Подозреваемая в афере трижды меняла фамилию, чтобы отвлечь от себя внимание правоохранителей и избежать ответственности, рассказали в полиции Киевской области.

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Так, женщина, которая уже имеет судимость, создала сеть фейковых аккаунтов на крупной торговой интернет-площадке, где "продавала" одежду и предметы быта. Получив деньги от покупателей, она исчезала, а потерпевшие оставались без покупки.

Полиция установила, что средства от потерпевших поступали на банковские карточки, оформленные на подставных лиц и электронные кошельки ряда платежных систем.

По месту жительства злоумышленницы правоохранители провели обыск, который подтвердил, что женщина причастна к обману 200 граждан. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны и черновые записи.

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В настоящее время полиция принимает меры по возврату пострадавшим причиненного материального ущерба.

По данному факту проводится досудебное расследование уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнице грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Отметим, в Украине все чаще стали появляться новые схемы мошенничества. Недавно киберполиция отрапортовала о задержании группировки, которая оформляла кредиты на ничего не подозревающих граждан. Как выяснилось, мошенники таким образом присвоили около миллиона гривен, обязав выплачивать эти деньги своих жертв.

Ранее новости "Сегодня" писали, как аферисты охотятся за теми, кто пытается продать вещи в интернете. Также мы рассказывали, как мошенники обманывают украинцев при обмене валюты. Подробности – в сюжете:

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