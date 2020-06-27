Оформили кредиты на 1 млн грн на незнакомцев: как работают мошенники

В Украине все чаще и чаще стали появляться новые схемы мошенничества. Недавно стали известны подробности громкого разоблачения в Харькове. На днях киберполиция отрапортовала о задержании группировки, которая оформляла кредиты на ничего не подозревающих граждан. Как выяснилось, мошенники таким образом присвоили около миллиона гривен, обязав выплачивать эти деньги своих жертв.

"В полицию начали обращаться жители Харьковской области, которые сообщали о том, что стали жертвой мошенников. Следствие выяснило, что к афере причастны девять жителей Кривого Рога возрастом от 20 до 30 лет", – рассказала нам спикер полиции Харьковской области Оксана Калмыкова.

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По данным полиции, мошенники оформляли интернет-кредиты с ноября 2019 года до июня 2020.

"Злоумышленники действовали по нескольким схемам, – рассказывают в киберполиции. – Участники группировки звонили гражданам, представлялись сотрудниками службы безопасности мобильного оператора. Далее, под предлогом верификации пользователя мобильного номера, получали (от жертвы – Авт.) информацию о последних трех номерах, на которые звонил пользователь. Полученную информацию использовали для того, чтобы "перевыпустить" сим-карту".

В полиции уточняют, что с помощью кражи номера телефона мошенники без труда оформляли микрокредиты и в дальнейшем получали деньги и делили их между собой.

Также копы сообщили, что мошенники взяли на вооружение еще одну схему.

"Аферисты от имени сотрудника кредитной организации звонили абоненту и сообщали, что на его имя якобы оформляется кредит. Абонента убеждали назвать присланный пароль доступа к "личному кабинету" в кредитной организации. После этого от его имени подавали заявку на выдачу кредита, в дальнейшем обналичивали деньги и делили между собой", – сообщили в полиции.

По данным полицейских, двое человек из этой группировки задержаны и арестованы, роли остальных выясняются. Также полиция открыла уголовное производство сразу по двум статьям УК. Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 8 лет тюрьмы.

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Также в полиции нам ответили, что граждане, которые стали жертвами аферистов, не обязаны выплачивать кредиты, которые были на них оформлены.

"Сейчас полиция устанавливает количество потерпевших от действий этих аферистов", – добавляют копы.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как аферисты охотятся за теми, кто пытается продать вещи в интернете.

Также мы рассказывали, как мошенники обманывают украинцев при обмене валюты. Подробности – в сюжете:

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