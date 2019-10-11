Под Киевом задержали мужчину, изнасиловавшего 51-летнюю женщину с инвалидностью

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

После задержания в столице насильника в Броварах полиция задержала 54-летнего мужчину, который изнасиловал 51-летнюю женщину с инвалидностью первой степени. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"Злоумышленник пригласил ее к себе в гости, поскольку женщина дружила с его сожительницей. Не видя опасности, пострадавшая согласилась. Однако подруги в квартире не было, а мужчина закрыл дверь на ключ. Три дня он удерживал свою жертву против ее воли, совершал в отношении нее действия сексуального характера, применяя физическое насилие", – говорится в сообщении.

Когда в итоге подруга вернулась домой, то увидела избитую знакомую и сразу сообщила в полицию.

Правоохранители задержали насильника, он находится в изоляторе временного содержания. Из квартиры полицейские изъяли вещи потерпевшей в качестве вещественных доказательств.

"Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 152 (Изнасилование), ст. 153 (Сексуальное насилие совершенное неестественным способом) и ч. 1 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины", – уточнили в полиции.

Пострадавшая сейчас находится в больнице, у нее перелом плечевой кости, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, а также в попытке изнасилования и нападении на полицейского.

Также в Харькове за серию изнасилований будут судить 47-летнего мужчину. Его жертвами стали пять женщин в возрасте от 16 до 22 лет. Нападающий действовал в разных районах города и каждый раз одинаково: выслеживал девушек, которые поздно вечером возвращались домой.

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