Мужчину подозревают в изнасиловании несовершеннолетней и нападении на другую женщину

В Днепропетровской области задержали возможного насильника / Фото: Нацполиция

В Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетней, а также в попытке изнасилования и нападении на полицейского.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, следователи установили причастность 43-летнего мужчины к изнасилованию, которое произошло в 2016 году. Подозреваемый был задержан в 2019 году после новой попытки изнасилования.

"Жертва обратилась в полицию и рассказала, что на нее напал неизвестный мужчина и пытался ее изнасиловать. Женщина тщательно описала полицейским приметы нападавшего. На протяжении часа полицейские заметили подозреваемого, подпадавшего под описание", – говорится в сообщении.

При задержании злоумышленник напал на оперативника и нанес ему ножевое ранение, после чего, воспользовавшись темным временем суток, сбежал.

Уже на следующий день было установлено место нахождения подозреваемого – он скрывался в селе Вербки, Павлоградского района. Его задержали.

В ходе досудебного следствия было установлено, что задержанный причастен к изнасилованию несовершеннолетней – этот факт подтвердило экспертное исследование и показания потерпевшей.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных статьями "изнасилование" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". В настоящее время следствие продолжается.

Ранее в Харькове следователи сообщили задержанному за изнасилование школьницы о подозрении.

Также в Харькове за серию изнасилований будут судить 47-летнего мужчину. Его жертвами стали пять женщин в возрасте от 16 до 22 лет. Нападающий действовал в разных районах города и каждый раз одинаково: выслеживал девушек, которые поздно вечером возвращались домой.

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