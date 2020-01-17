Под Киевом женщина за рулем Kia растрощила три машины: фото

Все машины получили значительные повреждения. Виновница ДТП от госпитализации отказалась

Фото: патрульная полиция Киевской области

В Киевской области утром в пятницу, 17 января, на 40 км автодороги Киев – Ковель произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В частности, женщина на легковушке врезалась в три припаркованных авто. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции региона.

"По предварительной информации, 36-летняя водитель автомобиля Kia не учла дорожную обстановку, снесла металло-бетонный забор и совершил наезд на припаркованные автомобили: Opel, Fiat, Ford. Транспортные средства получили серьезные механические повреждения", – говорится в сообщении.

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Виновница ДТП была трезва и от госпитализации отказалась. На женщину полицейские оформили соответствующие материалы.

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Напомним, в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в с.Здвижевка Бородянского района в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

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