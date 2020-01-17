Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

Под Киевом женщина за рулем Kia растрощила три машины: фото

17 января, 11:52

Все машины получили значительные повреждения. Виновница ДТП от госпитализации отказалась

Фото: патрульная полиция Киевской области

Фото: патрульная полиция Киевской области

В Киевской области утром в пятницу, 17 января, на 40 км автодороги Киев – Ковель произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В частности, женщина на легковушке врезалась в три припаркованных авто. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции региона.

"По предварительной информации, 36-летняя водитель автомобиля Kia не учла дорожную обстановку, снесла металло-бетонный забор и совершил наезд на припаркованные автомобили: Opel, Fiat, Ford. Транспортные средства получили серьезные механические повреждения", – говорится в сообщении.

Реклама

Виновница ДТП была трезва и от госпитализации отказалась. На женщину полицейские оформили соответствующие материалы.

В тренде
Прорыв трубы возле Ocean Plaza в Киеве: самые яркие видео

Напомним, в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в с.Здвижевка Бородянского района в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

авария ДТП киевская область

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: новые подробности, фото и видео
В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: новые подробности, фото и видеоВласть
Под Киевом спасают от голода четыре десятка животных на ферме известного бизнесмена
Под Киевом спасают от голода четыре десятка животных на ферме известного бизнесменаДругие новости
Жуткое ДТП на Братиславской в Киеве: погибшего водителя
Жуткое ДТП на Братиславской в Киеве: погибшего водителя "вырезали" из разбитого автоПроисшествия
На Печерске задержали самого старого карманника Киева: фото
На Печерске задержали самого старого карманника Киева: фотоПроисшествия
В Киеве мужчина с ножом атаковал девушку, пытаясь ее изнасиловать (фоторобот подозреваемого)
В Киеве мужчина с ножом атаковал девушку, пытаясь ее изнасиловать (фоторобот подозреваемого)Происшествия и криминал
В Киеве прорвало трубу: затопило улицу и торговый центр (фото, видео)
В Киеве прорвало трубу: затопило улицу и торговый центр (фото, видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...